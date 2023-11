Inter, andamento dei prestiti: Radu alla… Lukaku! Oristanio altro brivido

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. E sono scesi in campo in questo turno infrasettimanale dedicato alle coppe nazionali. Gaetano Oristanio ottiene un’altra vittoria con brivido con il Cagliari. Mentre Ionut Radu cade contro il Liverpool, vivendo un momento già visto dai tifosi nerazzurri.

RIEPILOGO PRESTITI – Settimana di coppe nazionali che vede protagonisti anche diversi giocatori di proprietà Inter in prestito in altre realtà. In Coppa Italia il Cagliari di Gaetano Oristanio bissa la vittoria rocambolesca col Frosinone, eliminando l’Udinese all’ultimo secondo dei tempi supplementari (qui il video). Stavolta niente gol per l’attaccante di scuola Inter, che però parte ancora una volta titolare. Pessime notizie invece per la Sampdoria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. I due talenti classe 2002 assistono dalla panchina alla disfatta in casa della Salernitana (4-0). In Inghilterra invece va in scena la Carabao Cup (Coppa di Lega inglese), dove il Bournemouth cede il passo al Liverpool. Ionut Radu può poco sui due gol dei Reds, e nel finale spegne le ultime speranze delle Cherries. Nel recupero il portiere rumeno sale nell’area del Liverpool per l’ultimo disperato assalto, arrivando però nel posto sbagliato al momento sbagliato: come capitato a Romelu Lukaku, finisce sulla traiettoria di tiro di un compagno (David Brooks), annullando l’ultima chance di pareggio.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Udinese-Cagliari 1-2 (d.t.s.): titolare, sostituito al 76′

FILIP STANKOVIC (P) – Salernitana-Sampdoria 4-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Salernitana-Sampdoria 4-0: in panchina

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Sassuolo-Spezia 5-4 (d.c.r.): in panchina

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Liverpool 1-2: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Harelbeke 5-0: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Maritsa-CSKA 1948 0-1: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – Real Jaen-Eldense 2-3: non convocato