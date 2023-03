Inter, andamento dei prestiti: prima volta per Pirola, sorpresa Salcedo

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Una rete a testa per Lorenzo Pirola della Salernitana e Eddie Salcedo del Genoa.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend non troppo negativo per i giocatori dell’Inter in prestito in Serie A. Nel 2-2 tra Salernitana e Bologna arriva il primo gol stagionale di Lorenzo Pirola. Per il difensore classe 2002 è addirittura la prima rete da professionista, che sugella una stagione più che positiva. E sorride anche Andrea Pinamonti, titolare nella vittoria del Sassuolo contro lo Spezia. Non riesce invece a ripetersi Martin Satriano, che cade insieme all’Empoli in casa dell’Atalanta. In Serie B Eddie Salcedo parte titolare a sorpresa in Brescia-Genoa (0-3), e apre le marcature degli ospiti. Quarto gol stagionale per l’italo-colombiano, il secondo con la maglia del Grifone. Crolla invece, come tutta la Reggina, Giovanni Fabbian (0-4 casalingo contro il Cagliari). All’estero vince il Volendam di Filip Stankovic e Gaetano Oristanio contro il Fortuna Sittard. Ma il numero 10 non scende in campo. Infine, firma un assist Lucien Agoumé nel 2-2 tra Troyes e Brest.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Spezia 1-0: titolare, sostituito al 75′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Cremonese 1-1: titolare, sostituito al 77′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Napoli 0-4: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Atalanta-Empoli 2-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Cremonese 1-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Bologna 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ANDREI RADU (P) – Racing Strasburgo-Auxerre 2-0: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Brest 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 assist

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Fortuna Sittard 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Fortuna Sittard 2-1: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Twente-AZ 2-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Cosenza 0-1: in panchina, subentra al 60′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Cagliari 0-4: titolare, sostituito all’81’

GABRIEL BRAZAO (P) – Südtirol-SPAL 2-0: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-SPAL 2-0: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Brescia-Genoa 0-3: titolare, sostituito al 66′, 1 gol

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Ternana-Bari 1-0: in panchina, subentra al 76′

DARIAN MALES (C) – Young Boys-Basilea 3-0: titolare, sostituito all’intervallo

FACUNDO COLIDIO (A) – Arsenal Sarandí-Tigre 2-0: titolare, 90′ in campo