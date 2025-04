Inter, andamento dei prestiti: Pio Esposito a un soffio dal 15

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nel derby tra Spezia e Sampdoria, Francesco Pio Esposito si vede annullare il gol del possibile 3-0.

RIEPILOGO PRESTITI – Giornata dal retrogusto agrodolce per molti giocatori dell’Inter in prestito. Sebastiano Esposito è tra i migliori in campo di Empoli-Cagliari, tuttavia lo 0-0 finale non aiuta la classifica della compagine toscana. Nell’altro scontro salvezza tra Lecce e Venezia, Franco Carboni parte titolare ma esce all’intervallo dopo essere stato ammonito. In Serie B, Francesco Pio Esposito vorrebbe partecipare alla vittoria dello Spezia nel derby ligure contro la Sampdoria. Tuttavia l’attaccante classe 2005 si vede annullare la rete che sarebbe valsa il 3-0, e che lo avrebbe portato a 15 gol stagionali. Nella stessa partita si vede anche Ebenezer Akinsanmiro. Il nigeriano subentra all’intervallo, ma non riesce a contribuire alla causa blucerchiata. La Sampdoria ora rischia seriamente la retrocessione. All’estero si segnala la terza partita consecutiva da titolare per Tajon Buchanan, sempre più dentro agli ingranaggi del Villarreal.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Cagliari 0-0: titolare, sostituito all’84’

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Como 1-3: in panchina, subentra all’80’

FILIP STANKOVIC (P) – Lecce-Venezia 1-1: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Lecce-Venezia 1-1: titolare, sostituito all’intervallo, ammonito

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Spezia-Sampdoria 2-0: in panchina, subentra all’intervallo

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cittadella-Carrarese 0-0: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Pisa-Modena 1-2: in panchina

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Athletic 0-0: titolare, sostituito al 57′

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-St-Etienne 1-0: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – Aris-OFI 2-0: in panchina, subentra all’82’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Dender 5-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Grasshoppers-Lucerna 3-1: In panchina, subentra al 33′