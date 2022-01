Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti si consola, Stankovic ancora al top

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Pinamonti e Stankovic in copertina.

RIEPILOGO PRESTITI – Guardando alle mere statistiche, Andrea Pinamonti è il giocatore dell’Inter – tra i prestiti di questa stagione – che chiude al meglio l’ultimo turno. Contro la Roma l’attaccante dell’Empoli torna infatti al gol, arrotondando a 8 il conto stagionale. L’ex 99 nerazzurro non segnava da un mese esatto e, ironia della sorte, anche in quell’occasione firmò una rete in una sconfitta casalinga per 2-4 (contro il Milan). In Serie A si segnala poi l’esordio dal 1′ per Edoardo Vergani, nonostante l’amara occasione (la Salernitana perde 4-1 in casa del Napoli). In Olanda, infine, altra giornata di gloria per Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte mantiene la porta inviolata nella vittoria del suo Volendam a Maastricht.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Udinese 0-0: titolare, 95′ in campo

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Fiorentina 1-1: titolare, sostituito all’81’

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Roma 2-4: titolare, 97′ in campo, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Sampdoria 1-0: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Napoli-Salernitana 4-1: titolare, sostituito al 62′

VALENTINO LAZARO (C) – Arouca-Benfica 0-2: titolare, 99′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Lille 2-0: titolare, 97′ in campo, un’ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Lille 2-0: in panchina, subentra al 96′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Como-Crotone 1-1: in panchina, subentra al 75′

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Reggina 1-0: titolare, 96′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Reggina 1-0: titolare, 96′ in campo

LORENZO GAVIOLI (C) – Monza-Reggina 1-0: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – Maastricht-FC Volendam 0-1: titolare, sostituito al 59′

FILIP STANKOVIC (P) – Maastricht-FC Volendam 0-1: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – Standard Liegi-Club Brugge 2-2: non convocato