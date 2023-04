Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti suona la quinta, Pirola da matita rossa

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Gol numero 5 per Andrea Pinamonti con il Sassuolo. Prima dello scontro coi nerazzurri, brutto errore per Lorenzo Pirola. In Serie B invece rete importante per Samuele Mulattieri.

RIEPILOGO PRESTITI – Altro fine settimana agrodolce per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito in altre realtà. In Serie A arriva il gol numero 5 di Andrea Pinamonti, che apre le marcature di Sassuolo-Torino. E il pareggio dei granata lo firma Antonio Sanabria, su assist del redivivo Valentino Lazaro, al rientro in campo dopo quasi tre mesi. Rimedia invece una brutta figura Lorenzo Pirola. Dopo il primo gol da professionista nel turno scorso, stavolta il difensore della Salernitana è protagonista in negativo. Infatti da un suo errore marchiano nasce il gol dello Spezia che fissa il risultato sull’1-1 (qui gli highlights). E brutta giornata anche per Stefano Sensi, che cade come tutto il Monza contro la Lazio. In Serie B, invece, altro gol per Samuele Mulattieri. L’attaccante del Frosinone sigla la rete del pareggio col Perugia, che tiene i ciociari in vetta a +4. E sale così a 11 gol stagionali. A proposito di attaccanti, rimane in panchina Sebastiano Esposito, nella vittoria del Bari sul Benevento. In Francia Ionut Radu ha la meglio sull’ex compagno Lucien Agoumé: l’Auxerre del portiere rumeno batte 1-0 il Troyes del centrocampista francese. Spostandosi in Eredivisie, tutta la partita in campo per Filip Stankovic e Gaetano Oristanio: tra Utrecht e Volendam termina 0-0. Infine, oltre 90 minuti in campo per Facundo Colidio. Il suo Tigre si impone 2-1 sul Lanus, con rete decisiva di Mateo Retegui (obiettivo di mercato proprio dell’Inter).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Torino 1-1: titolare, sostituito al 74′, 1 gol

STEFANO SENSI (C) – Monza-Lazio 0-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

VALENTINO LAZARO (C) – Sassuolo-Torino 1-1: in panchina, subentra al 55′, 1 assist

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Lecce 1-0: in panchina, subentra all’81’

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Lazio 0-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Spezia-Salernitana 1-1: titolare, sostituito all’80’

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Troyes 1-0: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Auxerre-Troyes 1-0: titolare, sostituito all’81’

FILIP STANKOVIC (P) – Utrecht-Volendam 0-0: titolare, 90′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Utrecht-Volendam 0-0: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Heerenveen 1-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Perugia-Frosinone 1-1: in panchina, subentra al 55′, 1 gol

GIOVANNI FABBIAN (C) – Genoa-Reggina 1-0: in panchina, subentra al 66′

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Ternana 1-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Cagliari-Südtirol 1-1: in panchina, subentra al 71′

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Reggina 1-0: in panchina, subentra al 94′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Benevento 2-0: in panchina

DARIAN MALES (C) – Basilea-Winterthur 2-0: in panchina, subentra al 67′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Lanus 2-1: titolare, sostituito al 92′