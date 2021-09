Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti primo gol, Lazaro continuità

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni.

SI SBLOCCA PINAMONTI – Weekend agrodolce per i vari prestiti dell’Inter in giro per l’Italia e per l’Europa. La prestazione più positiva è sicuramente quella di Andrea Pinamonti, che firma il primo gol con l’Empoli nel 4-2 sul Bologna (vedi highlights). Rimane invece a secco Samuele Mulattieri così come tutto il Crotone (sconfitta per 1-0 nel derby col Cosenza). All’estero sta invece trovando molta continuità Valentino Lazaro, ormai titolare della fascia destra del Benfica. Ancora fuori dai giochi Filip Stankovic, mentre non riesce a trovare minuti Lorenzo Pirola.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN – Genoa-Verona 3-3: in panchina

DALBERT HENRIQUE – Napoli-Cagliari 2-0: convocato, in tribuna per una sofferenza al flessore della coscia sinistra

ANDREA PINAMONTI – Empoli-Bologna 4-2: titolare (sostituito al 79′), 1 gol, 1 cartellino giallo

EDOARDO VERGANI – Sassuolo-Salernitana 1-0: non convocato

VALENTINO LAZARO – Vitoria-Benfica 1-3: titolare, 95′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO – Basilea-Zurigo 3-1: non convocato

DARIAN MALES – Basilea-Zurigo 3-1: titolare (sostituito al 65′)

ANDREW GRAVILLON – Stade de Reims-Nantes 3-1: titolare, 97′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ – Brest-Metz 1-2: titolare, 97 minuti al campo

SAMUELE MULATTIERI – Cosenza-Crotone 1-0: titolare, 98 minuti in campo

LORENZO PIROLA – Monza-Pordenone 3-1: in panchina

MICHELE DI GREGORIO – Monza-Pordenone 3-1: titolare, 95′ in campo, un gol subito

GAETANO ORISTANIO – Oss-FC Volendam 2-3: titolare (sostituito al 75′)

FILIP STANKOVIC – Oss-FC Volendam 2-3: non convocato

TIBO PERSYN – Club Brugge-Oud Heverlee Leuven 1-1: non convocato

LORENZO GAVIOLI – Reggina-Frosinone 0-0: in panchina