Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti doppio show, paura per Pirola

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni, a partire dalla doppietta di Pinamonti.

RIEPILOGO PRESTITI – Nel weekend appena concluso, il grande protagonista tra i giocatori di proprietà Inter in prestito è Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999 firma una doppietta nel 2-4 corsaro dell’Empoli in casa della Salernitana, trasformando pure un rigore col cucchiaio (vedi focus). Continuano invece a rimanere fuori Zinho Vanheusden e Dalbert Henrique, entrambi alle prese con un infortunio. In Serie B, brutte notizie per Lorenzo Pirola, alla seconda presenza consecutiva da titolare. Contro il Cittadella, infatti, il difensore del Monza è costretto ad uscire al 34′ per un colpo alla testa (vedi aggiornamenti).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Torino-Genoa 3-2: non convocato per infortunio

DALBERT HENRIQUE (D) – Fiorentina-Cagliari : non convocato per infortunio

ANDREA PINAMONTI (A) – Salernitana-Empoli 2-4: titolare, sostituito al 93′, 2 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Sampdoria-Spezia 2-1: titolare, sostituito al 78′

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Empoli 2-4: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Vizela-Benfica 0-1: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Lugano 2-0: in panchina, subentra al 61′, 33′ in campo

DARIAN MALES (A) – Basilea-Lugano 2-0: titolare, sostituito al 61′

ANDREW GRAVILLON (D) – Stade de Reims-Troyes 1-2: titolare, espulso al 93′ per doppia ammonizione

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lille-Brest 1-1: in panchina, subentra al 71′, 32′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Alessandria-Crotone 1-0: titolare, 96′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Cittadella 1-0: titolare, sostituito all’34’ per infortunio

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Cittadella 1-0: titolare, 98′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Jong AZ Alkmaar-FC Volendam 0-1: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Jong AZ Alkmaar-FC Volendam 0-1: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – Royal Antwerp-Club Brugge 1-1: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina-Parma 2-1: in panchina