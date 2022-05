Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti da ex, Oristanio chiude in bellezza

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui solo Pinamonti e Oristanio trovano la via del gol.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i giocatori dell’Inter in prestito presso altre squadre, Andrea Pinamonti è sicuramente quello più in evidenza. Sia per la straordinaria stagione con l’Empoli: con 13 gol in Serie A è al massimo in carriera. Sia perché l’ultima di queste reti è arrivata proprio contro l’ex squadra, avviando quella che sembrava un’atroce beffa (vedi video). In Italia, nel massimo campionato, l’attaccante 99 è l’unico in prestito dell’Inter a scendere in campo. Deve infatti arrendersi Stefano Sensi, alle prese con l’ennesimo infortunio. Rimanendo al Belpaese, ultima giornata amara in Serie B per il Monza di Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola: la sconfitta col Perugia nega la promozione diretta, obbligando i brianzoli ai playoff. All’estero Gaetano Pio Oristanio firma il settimo gol stagionale trovando un’autentica perla: splendida semirovesciata contro l’FC Eindhoven, nell’ultima giornata della Eerste Divisie.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Lazio-Sampdoria 2-0: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Juventus 2-1: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Salernitana-Cagliari 1-1: in panchina

ANDREA PINAMONTI (A) – Inter-Empoli 4-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Atalanta 1-3: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Cagliari 1-1 : non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Porto 0-1: titolare, 1 ammonizione, sostituito al 73′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Losanna-Basilea 0-0: titolare, sostituito al 79′

DARIAN MALES (C) – Losanna-Basilea 0-0: in panchina, subentra al 39′

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Strasburgo 0-1: in panchina, subentra al 76′

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Strasburgo 0-1: titolare, 90′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Parma 0-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Perugia-Monza 1-0: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Perugia-Monza 1-0: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-FC Eindhoven 2-2: titolare, sostituito al 64′, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-FC Eindhoven 2-2: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Boca Juniors 0-2: in panchina, subentra al 76′