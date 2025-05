Inter, andamento dei prestiti: Palacios in B, si rivede Satriano

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Tomas Palacios torna titolare nel Monza, ma questa presenza coincide con la retrocessione dei brianzoli. In Francia si rivede in campo Martin Satriano.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend povero di emozioni per i giocatori dell’Inter in prestito, specialmente in Serie A. Sebastiano Esposito assiste dalla panchina alla sconfitta dell’Empoli con la Lazio, che complica ulteriormente la classifica dei toscani. Tomas Palacios invece partecipa alla disfatta del Monza, che perde 4-0 in casa con l’Atalanta e retrocede matematicamente in Serie B. Al termine della stagione il difensore argentino rientrerà alla base, in attesa di capire più chiaramente cosa gli riserverà il futuro. In Serie B lo Spezia di Francesco Pio Esposito cade in casa della Reggiana, regalando la promozione matematica al Pisa. All’estero la notizia migliore arriva dalla Francia. Nel Lens corsaro in casa del Lione si rivede Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano torna in campo otto mesi dopo la rottura del crociato, celebrando nel migliore dei modi il riscatto automatico da parte del Lens. Infine in Svizzera brutte notizie per Aleksandar Stankovic: il suo Lucerna cade in casa contro il Lugano nei playoff.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Lazio 0-1: in panchina

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Atalanta 0-4: titolare, 90′ in campo, ammonito

FILIP STANKOVIC (P) – Torino-Venezia 1-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Torino-Venezia 1-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Catanzaro-Sampdoria 2-2: in panchina, subentra al 79′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Reggiana-Spezia 2-1: titolare, 90′ in campo, ammonito

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Modena 2-1: titolare, 90′ in campo

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Carrarese-Modena 2-1: titolare, sostituito all’84’, ammonito

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Osasuna 4-2: in panchina, subentra al 70′, ammonito

MARTIN SATRIANO (A) – Lione-Lens 1-2: in panchina, subentra al 70′

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Aris 1-1: titolare, sostituito al 99′, ammonito

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Leuven-Mechelen 1-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Lugano 0-2: titolare, sostituito all’87’