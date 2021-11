Inter, andamento dei prestiti: Oristanio torna al gol, Pinamonti assist

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Pinamonti che ha giocato ieri sera in Verona-Empoli (vedi articolo).



RIEPILOGO PRESTITI – In questo weekend di rientro dopo la sosta per le nazionali sono scesi in campo sette dei diciassette giocatori dell’Inter in prestito in altri club. Tra questi Andrea Pinamonti, che trova l’assist per il gol del momentaneo pareggio tra Verona e Empoli. Trova invece la via del gol Gaetano Oristanio nel pirotecnico 4-4 tra il suo Volendam e il Jong Ajax. Subisce invece due gol Michele Di Gregorio: un passivo ininfluente nel 3-2 del Monza sul Como. Infine rimangono in campo per tutta la partita anche i francesi Andrew Gravillon e Lucien Agoume: il difensore impatta 1-1 contro il Racing Strasburgo, mentre il centrocampista classe 2002 contribuisce l 4-0 del suo Best contro il Lens.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Roma 0-2: non convocato per infortunio muscolare

DALBERT HENRIQUE (D) – Sassuolo-Cagliari 2-2: in panchina

ANDREA PINAMONTI (A) – Verona-Empoli 2-1: titolare, 93′ in campo, 1 assist

EDDIE SALCEDO (A) – Atalanta-Spezia 5-2: in panchina

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Sampdoria 0-2: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Paços de Ferreira 4-1: in panchina, subentra al 51′, 42′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea: campionato fermo

DARIAN MALES (A) – Basilea: campionato fermo

ANDREW GRAVILLON (D) – Racing Strasburgo-Stade de Reims 1-1: titolare, 94′ in campo, 1 ammonizione

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Lens 4-0: titolare, 94′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Perugia-Crotone 2-0: titolare, 97′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Como 3-2: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Como 3-2: titolare, 96′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Jong Ajax-FC Volendam 4-4: titolare, sostituito al 45′, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) – Jong Ajax-FC Volendam 4-4: in panchina

TIBO PERSYN (C) – Mechelen-Club Brugge 2-1: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina-Cremonese 1-2: non convocato