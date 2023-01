Inter, andamento dei prestiti: Oristanio si sblocca, Radu male alla prima

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Per Oristanio arriva la prima gioia in Eredivisie. Parte male invece Radu nell’avventura in Ligue 1.

RIEPILOGO PRESTITI – Il giocatore di proprietà Inter più in luce nel weekend è sicuramente Gaetano Pio Oristanio. Il numero 10 del Volendam apre le danze contro il Groningen, trovando il primo gol in Eredivisie. Una settimana da sogno per lui e il compagno Filip Stankovic, dopo l’1-1 in casa dell’Ajax di giovedì. Rimanendo all’estero, si rivede Facundo Colidio, che firma un assist nella vittoria esterna del Tigre sull’Estudiantes, alla prima giornata del campionato argentino. In Francia weekend da dimenticare per tutti invece. Lucien Agoumé torna in panchina col Troyes, a un mese esatto dall’ultima volta, ma non trova nemmeno un minuto in campo. Ionut Radu parte invece col piede sbagliato, subendo due gol con la maglia dell’Auxerre. Infine, da segnalare l’assist di Samuele Mulattieri (MVP del campionato cadetto a dicembre) nella vittoria che mantiene il Frosinone saldamente in vetta alla classifica di Serie B.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Milan-Sassuolo 2-5: indisponibile per infortunio

STEFANO SENSI (C) – Juventus-Monza 0-2: in panchina, subentra al 59′, 1 ammonizione

VALENTINO LAZARO (C) – Empoli-Torino 2-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Torino 2-2: titolare, sostituito al 72′

FRANCO CARBONI (D) – Juventus-Monza 0-2: non convocato

LORENZO PIROLA (D) – Lecce-Salernitana 1-2: in panchina

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Montpellier 0-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Lens 1-1: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Groningen 3-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Groningen 3-2: titolare, sostituito all’84’, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Utrecht 5-5: in panchina, subentra al 44′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Benevento 2-1: titolare, sostituito all’82’, 1 assist

GIOVANNI FABBIAN (C) – Südtirol-Reggina 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Reggina 2-1: in panchina, subentra al 79′

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Perugia 0-2: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Royal Antwerp 0-0: non convocato

DARIAN MALES (C) – Basilea-Lucerna 2-3: indisponibile per infortunio

FACUNDO COLIDIO (A) – Estudiantes-Tigre 1-2: titolare, sostituito all’87’, 1 assist