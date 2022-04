Inter, andamento dei prestiti: nuovo ruolo Lazaro, prima gioia per Persyn

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, in cui Persyn trova il primo gol con la nuova maglia e Lazaro si destreggia in nuovo ruolo.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo weekend le sorprese arrivano dove sono meno attese, tra i prestiti dell’Inter. In Serie A nessuna gioia per Stefano Sensi, Dalbert e Andrea Pinamonti. Mentre in Portogallo Valentino Lazaro torna titolare nel 3-1 del Benfica al Belenenses, destreggiandosi nell’inedito ruolo di terzino sinistro. Tornano alla vittoria, da protagonisti, Filip Stankovic e Gaetano Pio Oristanio, che si riportano sotto alla capolista Emmen in Eerste Divisie. Spostandosi di pochi chilometri, in Belgio, arriva la prima gioia per Tybo Persyn. Il centrocampista subentra al 61′ di Royal Excel Mouscron-KVC Westerlo, e dopo nove minuti trova il gol del momentaneo 2-5 (finirà poi 2-6).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Bologna-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Genoa-Lazio 1-4: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Juventus 1-2: titolare, sostituito al 58′

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Spezia 0-0: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Empoli-Spezia 0-0: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Roma-Salernitana 2-1: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Belenenses 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – San Gallo-Basilea 2-2: titolare, sostituito al 75′

DARIAN MALES (C) – San Gallo-Basilea 2-2: in panchina, subentra al 61′

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Nantes 1-1: non convocato

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Nantes 1-1: titolare, sostituito all’83’

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Ternana 1-2: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Cosenza-Monza 0-2: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Cosenza-Monza 0-2: in panchina, subentra all’75’

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-De Graafschap 3-1: titolare, sostituito all’83’

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-De Graafschap 3-1: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Independiente-Tigre 1-1: in panchina, subentra al 62′

TIBO PERSYN (C) – Royal Excel Mouscron-KVC Westerlo 2-6: in panchina, subentra al 61′, 1 gol