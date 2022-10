Inter, andamento dei prestiti: Mulattieri torna al gol, Radu e Fabbian stop

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno torna a segnare Mulattieri (Frosinone), mentre Radu e Fabbian si fermano (per motivi diversi).

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend che regala poche gioie ai giocatori dell’Inter attualmente in prestito in altre squadre. Chi gode di più è sicuramente Samuele Mulattieri. L’attaccante del Frosinone subentra al 51′ della sfida col Venezia, firmando il gol dell’1-2 all’85’ che completa la rimonta dei canarini. Per il classe 2002 è il terzo gol stagionale. In Serie B giornata positiva anche per Franco Carboni del Cagliari e Marco Pompetti del Südtirol, che raccolgono tre punti. Cade invece la Reggina di Giovanni Fabbian (ancora titolare per 90′), che perde la vetta della serie cadetta. In Serie A vince solo Martin Satriano contro l’ex compagno Stefano Sensi (Empoli-Monza 1-0). Sconfitta invece per Lorenzo Pirola contro l’Inter: il difensore viene trafitto da Lautaro Martinez in occasione dell’1-0 di Salernitana-Inter. Rimane fermo ai box invece Ionut Andrei Radu, non convocato per Spezia-Cremonese (2-2) a causa di un problema al gomito rimediato lo scorso turno. All’estero si segnala invece l’ennesimo infortunio di Zinho Vanheusden: il difensore dell’AZ Alkmaar si è fratturato il piede contro l’Utrecht, a soli otto giorni dall’esordio stagionale (rimandato sempre per un infortunio).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Atalanta-Sassuolo 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

STEFANO SENSI (C) – Empoli-Monza 1-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Spezia-Cremonese 2-2: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Juventus 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Monza 1-0: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Inter-Salernitana 2-0: titolare, sostituito all’82’

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Ajaccio 1-1: non convocato per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Emmen-Volendam 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

GAETANO ORISTANIO (A) – Emmen-Volendam 1-1: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Feyenoord 1-3: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Venezia-Frosinone 1-3: in panchina, subentra al 51′, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Brescia 2-1: titolare, sostituito al 63′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Parma-Reggina 2-0: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Perugia-Südtirol 1-2: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Ascoli 0-2: in panchina, subentra al 46′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Club Brugge 0-1: in panchina, subentra all’88’

DARIAN MALES (C) – Servette-Basilea 0-0: non convocato per infortunio

FACUNDO COLIDIO (A) – Newell’s Old Boys-Tigre 0-2: titolare, sostituito al 58′