Inter, andamento dei prestiti: Fabbian, tutto in un tempo! Un esordio in A

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Giovanni Fabbian costruisce e distrugge in 45 minuti, mentre in Serie A si registra un esordio assoluto.

RIEPILOGO PRESTITI – Per l’ennesima volta in stagione, Giovanni Fabbian è il giocatore in prestito dall’Inter che si prende la copertina. Ma stavolta non solo per ragioni positive. Il centrocampista segna il gol che apre la sfida tra Cittadella e Reggina, con una bella incornata al 20′. Per lui è l’ottava rete stagionale, un bottino non male per essere al primo anno da professionista. Peccato che poi nell’arco di sette minuti riceva due cartellini gialli, che valgono la seconda espulsione stagionale. Un rosso che rovina la gara dei calabresi, che da un doppio vantaggio finiscono per perdere 3-2. Nessun’altra gioia in Serie B, dove Sebastiano Esposito trova la terza presenza consecutiva da titolare, ma non anche la rete. Salendo invece in Serie A, Franco Carboni trova i primi minuti con la maglia del Monza, che valgono l’esordio assoluto in massima serie. Infine, in Olanda nuovi problemi per Zinho Vanheusden, alla terza esclusione di fila con l’AZ.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Napoli 0-2: in panchina, subentra al 57′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Milan 0-1: in panchina, subentra al 70′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Cremonese 2-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Fiorentina-Empoli 1-1: in panchina, subentra al 59′

FRANCO CARBONI (D) – Monza-Milan 0-1: in panchina, subentra al 59′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Lazio 0-2: titolare, sostituito al 75′, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Lione 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Montpellier 0-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Vitesse 2-0: indisponibile

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Vitesse 2-0: titolare, sostituito al 61′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Feyenoord-AZ 2-1: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Palermo-Frosinone 1-1: in panchina, subentra al 62′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Cittadella-Reggina 3-2: titolare, espulso al 45′, 1 gol

GABRIEL BRAZAO (P) – SPAL-Como 1-1: non convocato

MARCO POMPETTI (C) – Cosenza-Südtirol 0-0: in panchina, subentra all’80’

EDDIE SALCEDO (A) – Modena-Genoa 2-2: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Cagliari 1-1: titolare, sostituito al 62′

DARIAN MALES (C) – Basilea-Servette 2-2: in panchina, subentra al 76′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-River Plate 0-1: titolare, 90′ in campo