Inter, andamento dei prestiti: Fabbian protagonista indiscusso, +4 per lui!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, giocando anche durante i Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno Giovanni Fabbian è doppiamente protagonista nel successo della Reggina in casa del Brescia.

RIEPILOGO PRESTITI – Giovanni Fabbian è uno dei talenti di proprietà Inter più interessanti, e non smette di dimostrarlo. Nel match di ieri tra la Reggina e i padroni di casa del Brescia, il talento classe 2003 decide la partita già nei primi undici minuti. Al 3′ firma il vantaggio dei calabresi, e dopo otto minuti serve a Jeremy Menez l’assist che fissa lo 0-2 finale. Per il talento padovano sono già 5 le reti in Serie B: un ottimo biglietto da visita in vista dell’amichevole proprio contro l’Inter, in programma il 22 dicembre (qui tutte le info sui biglietti). Raccolgono invece meno gloria gli altri giocatori nerazzurri in prestito nella serie cadetta. Samuele Mulattieri parte ancora dalla panchina in Südtirol-Frosinone, entrando però ad inizio secondo tempo tra i ciociari. Entra invece solo in pieno recupero Marco Pompetti, centrocampista in forza ai padroni di casa.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Südtirol-Frosinone 1-1: in panchina, subentra al 53′, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Parma 1-1: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Brescia-Reggina 0-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol, 1 assist

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Frosinone 1-1: in panchina, subentra all’90’

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Pisa 0-0: in panchina, subentra al 72′