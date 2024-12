Inter, andamento dei prestiti: esulta solo A. Stankovic!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. L’unico a esultare in questo weekend è Aleksandar Stankovic, faro del centrocampo del Lucerna.

RIEPILOGO PRESTITI – Il primo weekend di dicembre non è decisamente positivo per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito. A partire da quello di Sebastiano Esposito, che subentra nel secondo tempo di Milan-Empoli, pochi minuti prima del 3-0 definitivo dei rossoneri. E non va bene nemmeno al fratello minore Francesco Pio Esposito: la striscia di 3 gol consecutivi con altrettante vittorie si ferma a Palermo, coi padroni di casa che si impongono per 2-0. Esulta invece Aleksandar Stankovic, sempre più colonna portante del centrocampo del Lucerna (vittoria per 2-0 contro l’Yverdon che vale il -3 dalla vetta in campionato). Va invece male al fratello Filip Stankovic: in casa del Bologna è costretto a raccogliere tre palloni in fondo alla rete. Ritornando in Serie B, arriva una beffa atroce per la Sampdoria di Ebenezer Akinsanmiro: i blucerchiati riescono a pareggiare all’ultimo minuto contro il Catanzaro, sprecando un doppio vantaggio. La Reggiana infine decide di fare a meno di Alessandro Fontanarosa, perdendo malamente il derby emiliano col Sassuolo.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Milan-Empoli 3-0: in panchina, subentra al 66′

FILIP STANKOVIC (P) – Bologna-Venezia 3-0: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Bologna-Venezia 3-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Catanzaro 3-3: titolare, sostituito al 74′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Palermo-Spezia 2-0: titolare, 90′ in campo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Sassuolo 0-2: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Monaco 2-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Reims-Lens 0-2: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – AVS-Braga 0-1: non convocato

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Olympiacos 0-2: in panchina, subentra al 61′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Kortrijk-Mechelen 3-0: titolare, sostituito al 69′, ammonito

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Yverdon-Lucerna 0-1: titolare, 90′ in campo