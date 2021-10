Inter, andamento dei prestiti: Esposito torna decisivo, infortunio Pinamonti

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni, a partire da quella di Sebastiano Esposito.

RITORNO CON FIRMA – Si chiude un altro weekend con poche soddisfazioni per i vari prestiti dell’Inter. Tra i giocatori momentaneamente in forza ad altre squadre, quello che brilla di più è senza dubbio Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 torna titolare col Basilea e piazza l’assist per il gol dell’1-1 nel derby con il Lucerna. E nel lasciare il campo cede il posto a Darian Males, altro talento di proprietà dell’Inter. In Serie A turno di riposo per Zinho Vanheusden dopo le ultime prestazioni sottotono, mentre Dalbert è ancora fermo ai box per infortunio. Andrea Pinamonti parte titolare in Roma-Empoli, ma è costretto ad uscire al 30′: le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni (vedi articolo).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Salernitana-Genoa 1-0: non convocato per scelta tecnica

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Venezia 1-1: non convocato per infortunio

ANDREA PINAMONTI (A) – Roma-Empoli 2-0: titolare, sostituito al 30′ per infortunio

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Genoa 1-0: in panchina

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Portimonense 0-1: non convocato per scelta tecnica

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Lucerna 1-1: titolare (sostituito al 79′), 1 assist

DARIAN MALES (A) – Basilea-Lucerna 1-1: in panchina, subentra al 79′

ANDREW GRAVILLON (D) – Lens-Stade de Reims 2-0: squalificato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Nizza-Brest 2-1: titolare, sostituito al 71′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Ascoli 2-2: titolare, sostituito al 73′

LORENZO PIROLA (D) – Lecce-Monza 3-0: in panchina

MICHELE DI GREGORIO (P) – Lecce-Monza 3-0: titolare, 91′ in campo, tre gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Almere City FC 3-2: titolare, sostituito al 54′

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Almere City FC 3-2: in panchina

TIBO PERSYN (C) – Anderlecht-Club Brugge 1-1: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Pisa-Reggina 2-0: in panchina