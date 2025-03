Inter, andamento dei prestiti: Esposito sempre più capocannoniere

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito guida lo Spezia alla vittoria, e stacca tutti in testa ai marcatori della Serie B.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter continua a godersi le prestazioni di Francesco Pio Esposito, il migliore tra i giovani in prestito in questa stagione. Nel big match di Serie B tra Spezia e Pisa, l’attaccante classe 2005 firma il gol del momentaneo 2-2, salendo a quota 14 marcature in stagione. E confermandosi capocannoniere della serie cadetta. Ora resta da capire se i nerazzurri potranno premiare l’ottima stagione di Esposito portandolo negli Stati Uniti a giugno, per il Mondiale per Club, o se lui sarà costretto a partecipare all’Europeo Under-19 con la Nazionale italiana. Sempre in Serie B, pessima prestazione di Ebenezer Akinsanmiro: il nigeriano subentra al 58′ di Sampdoria-Palermo, venendo però espulso dopo soli tre minuti per fallo da ultimo uomo. In Serie A Tomas Palacios non scende in campo in Inter-Monza, quindi assiste dalla panchina alla rimonta nerazzurra. Gloria invece per Franco Carboni, che all’ultimo minuto di Como-Venezia si guadagna il rigore che vale il pareggio per i lagunari. Infine, da segnalare l’insoddisfazione di Tajon Buchanan, che in Alaves-Villarreal viene mandato in campo al 96′, a pochi secondi dal fischio finale.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Roma 0-1: titolare, sostituito al 66′

TOMAS PALACIOS (D) – Inter-Monza 3-2: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Como-Venezia 1-1: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Como-Venezia 1-1: in panchina, subentra al 76′

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Palermo 1-1: in panchina, subentra al 58′, espulso al 61′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Pisa 3-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Frosinone 0-1: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Salernitana-Modena 1-0: in panchina, subentra all’82’

TAJON BUCHANAN (C) – Alaves-Villarreal 1-0: in panchina, subentra al 96′

MARTIN SATRIANO (A) – Marsiglia-Lens 0-1: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – Olympiacos-OFI 1-0: titolare, sostituito al 73′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Charleroi-Mechelen 0-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Basilea 1-1: titolare, 90′ in campo