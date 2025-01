Inter, andamento dei prestiti: Esposito MVP contro Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito ancora protagonista, stavolta contro l’ex compagno Filip Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Il primo turno di Serie A del 2025 si apre con una sfida diretta tra due gioielli di proprietà Inter. Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia Filip Stankovic sfida l’Empoli di Sebastiano Esposito. E se la sfida finisce in parità (1-1), l’attaccante dei toscani esce decisamente meglio dalla sfida. Infatti è lui a rispondere al momentaneo vantaggio di Joel Pohjanpalo, firmando il settimo gol in questa Serie A. Battezzando questa come la sua miglior stagione nella sua giovane carriera. Per di più, a fine gara Esposito vince anche il premio di MVP della sfida. Da segnalare nel Venezia la seconda presenza consecutiva da titolare per Franco Carboni, ancora di proprietà Inter.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Venezia-Empoli 1-1: titolare, sostituito all’88’, 1 gol, ammonito

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Empoli 1-1: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Empoli 1-1: titolare, sostituito al 65′

VALENTIN CARBONI (C) – Marsiglia-Le Havre 5-1: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Tolosa 0-1: indisponibile per infortunio

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Moreirense-AVS 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Aris-OFI 0-2: in panchina, subentra al 93′