Inter, andamento dei prestiti: Esposito faro dello Spezia! Stankovic MVP

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito trascina lo Spezia nei playoff per la promozione in Serie A.

RIEPILOGO PRESTITI – La stagione 2024/25 si avvicina alla conclusione, tuttavia alcuni giocatori dell’Inter sono ancora protagonisti con altre maglie. Su tutti Francesco Pio Esposito, sempre più trascinatore dello Spezia. Nelle semifinali playoff tra i liguri e il Catanzaro per salire in Serie A, l’attaccante classe 2005 firma un gol nella gara di andata (2-0 in Calabria) e un assist in quella di ritorno (2-1 in casa). Ora lo Spezia sfiderà la Cremonese per conquistare la promozione nella massima serie. Da cui invece retrocede il fratello Sebastiano: l’Empoli cade in casa contro il Verona, chiudendo al terzultimo posto in Serie A. Chiude in bellezza invece Tajon Buchanan. In attesa di conoscere il suo futuro, l’esterno canadese mette a referto un assist in Villarreal-Siviglia (4-2), celebrando al meglio la qualificazione in Champions League. Nessuna soddisfazione infine dal campo per Aleksandar Stankovic. All’ultima giornata il Lucerna cade in casa del Basilea (4-0), rimanendo fuori dalle coppe europee. Il figlio d’arte può tuttavia consolarsi col premio di MVP stagionale del Lucerna.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Verona 1-2: titolare, sostituito all’82’

TOMAS PALACIOS (D) – Milan-Monza 2-0: in panchina

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Juventus 2-3: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Juventus 2-3: in panchina

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Catanzaro 2-1: titolare, sostituito all’89’, 1 assist

TAJON BUCHANAN (C) – Villarreal-Siviglia 4-2: titolare, sostituito al 75′, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Dender-Mechelen 2-2: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Basilea-Lucerna 4-0: titolare, sostituito al 68′