Inter, andamento dei prestiti: Esposito fa bis, Mulattieri si supera

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito si ripete con il Bari, mentre Samuele Mulattieri batte un proprio record.

RIEPILOGO PRESTITI – Nell’ultimo weekend calcistico, le notizie migliori dai prestiti dell’Inter arrivano dalla Serie B. La capolista Frosinone continua a vincere, e nel 3-0 al Cittadella c’è anche la firma di Samuele Mulattieri, che arrotonda il punteggio. L’attaccante classe 2000 sale così a 7 reti in stagione, superando il bottino col Crotone dello scorso anno. Sebastiano Esposito invece conferma la bontà della scelta di abbandonare l’Anderlecht in favore del Bari. Dopo il gol all’esordio assoluto, il nuovo numero 9 del Bari timbra anche alla prima in casa. Con un destro velenoso da fuori area apre dopo neanche tre minuti la vittoria dei galletti sul Cosenza. In Serie A l’unica buona notizia arriva invece da Stefano Sensi. Il centrocampista del Monza torna titolare dopo oltre due mesi, contribuendo alla vittoria esterna a Bologna (decisa dall’ex nerazzurro Giulio Donati). Si rivede anche Andrea Pinamonti, che rientra dopo un mese giocando nel finale tra Udinese (prossima avversaria dell’Inter, sabato alle 20.45) e Sassuolo. Esce invece dalle rotazioni del primo minuto Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano entra in campo solo all’85’ nel pareggio tra Empoli e Spezia.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Udinese-Sassuolo 2-2: in panchina, subentra al 67′

STEFANO SENSI (C) – Bologna-Monza 0-1: titolare, sostituito al 58′

VALENTINO LAZARO (C) – Milan-Torino 1-0: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Spezia 2-2: in panchina, subentra all’85’

FRANCO CARBONI (D) – Bologna-Monza 0-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Verona-Salernitana 1-0: titolare, sostituito all’80’, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Angers-Auxerre 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Reims-Troyes 4-0: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Twente-Volendam 3-0: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Twente-Volendam 3-0: squalificato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Excelsior 5-0: non convocato

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Cittadella 3-0: in panchina, subentra al 61′, 1 gol

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Pisa 0-2: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Venezia-SPAL 2-1: in panchina

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Como 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Palermo 2-0: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Bari-Cosenza 2-1: titolare, sostituito all’intervallo, 1 gol

DARIAN MALES (C) – Basilea-Sion 3-1: indisponibile

FACUNDO COLIDIO (A) – Racing Club-Tigre 2-2: titolare, sostituito al 96′