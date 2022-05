Inter, andamento dei prestiti: Esposito fa 6, Colidio eroe in patria

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Sebastiano Esposito e – soprattutto – Facundo Colidio sugli scudi.

RESOCONTO PRESTITI – Sorridono due giovani attaccanti di proprietà Inter, che trovano il gol nell’ultimo turno giocato. Il primo è Sebastiano Esposito, che permette al Basilea di trovare il pareggio contro il Grasshoppers. L’attaccante classe 2002 sale così a 6 gol stagionali in campionato, 7 contando quello in Conference League. Ma la vera copertina è per Facundo Colidio (vedi articolo). L’attaccante argentino segna il gol decisivo che permette al Tigre di battere 2-1 il River Plate allo stadio Monumental. Nessuna gioia invece per Andrea Pinamonti, che non trova la via della porta nell’1-1 tra Empoli e Salernitana. Ancor meno infine per Dalbert che, dopo il 4-0 dell’andata, soccombe 1-3 in casa contro l’Inter (qui i video highlights).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Fiorentina 4-1: non convocato

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Napoli-Genoa 3-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Inter 1-3: titolare, sostituito all’86’

ANDREA PINAMONTI (A) – Empoli-Salernitana 1-1: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Udinese-Spezia 2-3: in panchina, subentra all’84’

EDOARDO VERGANI (A) – Empoli-Salernitana 1-1: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Paços de Ferreira-Benfica 0-2: non convocato

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Grasshoppers 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

DARIAN MALES (C) – Basilea-Grasshoppers 1-1: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Monaco-Brest 4-2: titolare, sostituito al 64′

MARTIN SATRIANO (A) – Monaco-Brest 4-2:: titolare, 90′ in campo

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone, campionato finito

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza, in attesa dei playoff

LORENZO PIROLA (D) – Monza, in attesa dei playoff

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam, campionato finito

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam, campionato finito

FACUNDO COLIDIO (A) – River Plate-Tigre 1-2: titolare, sostituito al 76′, 1 gol

TYBO PERSYN (C) – Westerlo, campionato finito