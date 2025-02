Inter, andamento dei prestiti: Esposito avvia una pazzesca rimonta

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Con il dodicesimo gol stagionale, Francesco Pio Esposito cambia volto alla gara dello Spezia.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter continua a godersi i numeri di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 sale a 12 reti stagionali con il gol del momentaneo 1-2 dello Spezia contro il Palermo. Gol che arriva al 92′ di una gara che finirà 2-2 pochi minuti dopo. Non va ugualmente bene al fratello maggiore Sebastiano: il suo Empoli si arrende al Milan (0-2). Sempre in Serie A, da dimenticare la seconda presenza da titolare per Tomas Palacios: il Monza crolla a Roma contro la Lazio (5-1), col difensore argentino colpevole in uno dei gol biancocelesti. In Serie B rimandati gli esordi di Issiaka Kamate, passato al Modena, e Alessandro Fontanarosa, ora in forza alla Carrarese dopo un semestre deludente con la Reggiana. Esordio che arriva invece per Tajon Buchanan, in campo nell’ultimo quarto d’ora di Las Palmas-Villarreal (1-2). Infine weekend da dimenticare anche per Eddie Salcedo: il suo OFI crolla in casa contro il Paok (0-5).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Empoli-Milan 0-2: titolare, sostituito all’80’

TOMAS PALACIOS (D) – Lazio-Monza 5-1: titolare, 90′ in campo

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Roma 0-1: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Roma 0-1: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Modena 1-0: in panchina, subentra al 61′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Palermo 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Carrarese 1-0: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Sampdoria-Modena 1-0: in panchina

TAJON BUCHANAN (C) – Las Palmas-Villarreal 1-2: in panchina, subentra al 76′

VALENTIN CARBONI (C) – Angers-Marsiglia : indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Nizza-Lens 2-0: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Paok 0-5: in panchina, subentra al 59′, ammonito

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Gent 3-3: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Winterthur 3-2: titolare, 90′ in campo