Inter, andamento dei prestiti: disastro per Esposito e Dalbert

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Esposito e Dalbert protagonisti in negativo.



RIEPILOGO PRESTITI – Altro weekend non particolarmente felice per i prestiti dell’Inter sparsi tra Italia e Europa. Dalbert Henrique serve un’altra prestazione dimenticabile, tanto che viene sostituito all’intervallo di Cagliari-Udinese (poi persa 0-4). E ancora peggio va a Sebastiano Esposito. L’attaccante del Basilea torna in campo dopo le polemiche delle scorse settimane, ma ne accende altre. All’89’ della sfida contro il Grasshoppers arriva alle mani con un avversario, venendo poi espulso. Infine, domenica negativa e sfortunata anche per Andrea Pinamonti, che al 77′ di Spezia-Empoli guadagna un rigore poi annullato dal VAR.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Lazio-Genoa 3-1: titolare, sostituito all’intervallo

DALBERT HENRIQUE (D) – Cagliari-Udinese 0-4: titolare, sostituito all’intervallo, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Spezia-Empoli 1-1: titolare, 95′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Empoli 1-1: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Inter 0-5: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Maritimo 7-1: in panchina, subentra all’82’, 10′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Grasshoppers 2-2: in panchina, subentra al 63′, espulso all’89’ per condotta violenta

DARIAN MALES (A) – Basilea-Grasshoppers 2-2: titolare, sostituito all’83’

ANDREW GRAVILLON (D) – Reims Sainte-Anne-Stade de Reims 0-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Dinan-Lehon-Brest 12-13: in panchina, subentra al 70′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Pordenone 4-1: non convocato

MICHELE DI GREGORIO (P) – Benevento-Monza: partita rinviata

LORENZO PIROLA (D) – Benevento-Monza: partita rinviata

LORENZO GAVIOLI (C) – Como-Reggina 1-1: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – Almere City-FC Volendam 2-3: titolare, sostituito all’intervallo

FILIP STANKOVIC (P) – Almere City-FC Volendam 2-3: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-Anderlecht 2-2: non convocato