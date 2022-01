Inter, andamento dei prestiti: Dalbert disastro, Stankovic insuperabile

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Stankovic junior protagonista.

RIEPILOGO PRESTITI – Giornata di luci e ombrepera i giocatori dell’Inter in prestito (a cui proprio oggi si aggiunge Martin Satriano). La prestazione migliore la fornisce senza dubbio Filip Stankovic. Nel Volendam, assieme a Gaetano Pio Oristanio impattano 0-0 in casa del NAC Breda. E nel clean sheet degli ospiti il merito è tutto del portiere figlio d’arte, che chiude la gara con ben 12 parate. Inanella invece un’altra prestazione da dimenticare Dalbert. L’esterno brasiliano “decide” la sconfitta del Cagliari a Roma, commettendo il fallo di mano che vale a lui il giallo e ai giallorossi il rigore dell’1-0 vincente. Ancora peggio va a Zinho Vanheusden, travolto dal ciclone Fiorentina col suo Genoa (al terzo allenatore in stagione).

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Fiorentina-Genoa 6-0: titolare, 90′ in campo

DALBERT HENRIQUE (D) – Roma-Cagliari 1-0: titolare, sostituito all’80’, un’ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Venezia-Empoli 1-1: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Milan-Spezia 1-2: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Lazio 0-3: in panchina, subentra all’82’

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Moreirense 1-1: in panchina, subentra al 73′

LUCIEN AGOUMÉ (C) – PSG-Brest 2-0: titolare, sostituito al 59′, un’ammonizione

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Perugia 2-2: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Perugia 2-2: non convocato

LORENZO GAVIOLI (C) – Reggina-Brescia 2-0: in panchina

GAETANO ORISTANIO (A) – NAC Breda-FC Volendam 0-0: titolare, sostituito all’intervallo

FILIP STANKOVIC (P) – NAC Breda-FC Volendam 0-0: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – Club Brugge-STVV 2-0: non convocato