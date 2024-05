Inter, andamento dei prestiti: Correa sempre a 0, in due già fuori

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Joaquin Correa termina senza sorprese l’esperienza all’Olympique Marsiglia. Mentre due giocatori sono già fuori dai playoff di Serie B.

RIEPILOGO PRESTITI – La stagione si avvia alla conclusione anche per i giocatori dell’Inter attualmente in prestito. In Serie A si salva il Cagliari di Gaetano Oristanio, che assiste tuttavia dalla panchina alla vittoria in casa del Sassuolo (che retrocede matematicamente in B). All’estero Joaquin Correa termina “senza sorprese”: nella vittoria esterna dell’Olympique Marsiglia in casa del Le Havre, il Tucu si accomoda in panchina dall’inizio alla fine. Ora per lui si prospetta un ritorno all’Inter, in attesa di conoscere la prossima destinazione. Sorride invece Martin Satriano, che con il Brest si qualifica ufficialmente alla prossima Champions League. In Serie B pessime notizie per Filip Stankovic e Sebastiano Esposito: i due classe 2002 escono al primo turno dei playoff per la promozione, dopo la sconfitta della Sampdoria in casa del Palermo. Tutto in standby invece per la Ternana di Franco Carboni: dopo l’1-1 dell’andata dei playout a Bari, gli umbri hanno due risultati su tre al ritorno per evitare la retrocessione in Serie C.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Sassuolo-Cagliari 0-2: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Frosinone 0-1: in panchina, subentra all’intervallo

FILIP STANKOVIC (P) – Palermo-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Palermo-Sampdoria 2-0: titolare, 90′ in campo

FRANCO CARBONI (D) – Bari-Ternana 1-1: titolare, sostituito al 75′

JAN ZUBEREK (A) – Bari-Ternana 1-1: non convocato

IONUT RADU (P) – Chelsea-Bournemouth 2-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Athletic Club-Siviglia 2-0: titolare, 90′ in campo

JOAQUIN CORREA (A) – Le Havre-Marsiglia 1-2: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Tolosa-Brest 0-3: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Gent 1-4: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Young Boys-San Gallo 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione