Inter, andamento dei prestiti: Buchanan come Frattesi! Esposito 17

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito chiude la stagione regolare di Serie B con 17 reti. Tajon Buchanan segna un gol di fondamentale importanza per il Villarreal.

RIEPILOGO PRESTITI – Il grande protagonista dell’ultimo weekend tra i prestiti dell’Inter è sicuramente Tajon Buchanan. L’esterno canadese firma un gol fondamentale per il Villarreal. È infatti lui a segnare il gol che permette al Submarino Amarillo di vincere 3-2 in casa del Barcellona, e di qualificarsi alla prossima Champions League. Un ottimo segnale anche in ottica di calciomercato, considerando che difficilmente TJ farà parte dei piani nerazzurri il prossimo anno. Arriva un’altra rete anche in Serie B, dove Francesco Pio Esposito chiude in bellezza la regular season di Serie B. Al primo anno da professionista, l’attaccante classe 2005 registra 17 reti totali con lo Spezia, in attesa dei playoff per salire in Serie A. Nemmeno da commentare invece la situazione della Sampdoria di Ebenezer Akinsanmiro. Che martedì retrocede in Serie C pareggiando 0-0 in casa della Juve Stabia. Ma che potrebbe invece giocarsi i playout con la Salernitana dopo l’ultimo caos della serie cadetta. Pessima domenica infine per Eddie Salcedo. L’italo-colombiano parte titolare nella finale di Coppa di Grecia, ma il suo OFI si arrende all’Olympiakos, perdendo 2-0.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Monza-Empoli 1-3: titolare, sostituito al 70′

TOMAS PALACIOS (D) – Monza-Empoli 1-3: titolare, sostituito al 55′

FILIP STANKOVIC (P) – Cagliari-Venezia 3-0: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Venezia 3-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Juve Stabia-Sampdoria 0-0: in panchina, subentra al 61′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cosenza 3-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Palermo-Carrarese 1-1: in panchina, subentra al 79′

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Cesena 0-1: titolare, 90′ in campo

TAJON BUCHANAN (C) – Barcellona-Villarreal 2-3: in panchina, subentra al 76′, 1 gol

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Monaco 4-0: in panchina, subentra all’80’

EDDIE SALCEDO (A) – OFI-Olympiakos 0-2: titolare, sostituito all’80’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Charleroi 1-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Servette 3-4: titolare, 90′ in campo