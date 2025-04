Inter, andamento dei prestiti: beffa per F. Esposito! Magia di Stankovic

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito mette a referto un assist nel pareggio beffardo tra Mantova e Spezia. Aleksander Stankovic segna il terzo gol stagionale con la maglia del Lucerna.

RIEPILOGO PRESTITI – L’Inter ha seguito con grande attenzione i propri giocatori in prestito durante questo ultimo weekend di calcio. Per Tomas Palacios solo 14 minuti nel finale di Venezia-Monza (1-0), che condanna sempre più i brianzoli all’ultimo posto in classifica. In Serie B Francesco Pio Esposito serve l’assist per il fratello Salvatore che porta lo Spezia sul 2-0 in casa del Mantova. I liguri si fanno tuttavia rimontare negli ultimi minuti, e il 2-2 regala la promozione matematica al Sassuolo alla prossima Serie A. All’estero l’unica gioia arriva dalla Svizzera. Aleksander Stankovic partecipa alla goleada del Lucerna contro lo Young Boys (5-0), trasformando la punizione del momentaneo 4-0. Una prodezza che gli vale i complimenti dell’ex compagno di squadra Federico Dimarco. Per il figlio d’arte si tratta del terzo gol stagionale col Lucerna, il secondo direttamente da punizione.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Napoli-Empoli 3-0: titolare, 90′ in campo

TOMAS PALACIOS (D) – Venezia-Monza 1-0: in panchina, subentra al 76′

FILIP STANKOVIC (P) – Venezia-Monza 1-0: indisponibile per infortunio

FRANCO CARBONI (D) – Venezia-Monza 1-0: in panchina

EBENEZER AKINSANMIRO (C) – Sampdoria-Cittadella 1-0: in panchina, subentra al 79′, ammonito

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Mantova-Spezia 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 assist

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Carrarese-Catanzaro 2-2: in panchina

ISSIAKA KAMATÉ (C) – Modena-Sassuolo 1-3: in panchina

TAJON BUCHANAN (C) – Betis-Villarreal 1-2: indisponibile per infortunio

MARTIN SATRIANO (A) – Lens-Reims 0-2: indisponibile per infortunio

EDDIE SALCEDO (A) – Asteras-OFI 2-1: in panchina, subentra al 78′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Mechelen-Leuven 1-1: indisponibile per infortunio

ALEKSANDAR STANKOVIC (C) – Lucerna-Young Boys 5-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol