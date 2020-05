Inter, ancora una posizione rigida sui ritiri: nessuna seduta di gruppo – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, l’Inter resta in una posizione rigida riguardo le sedute di allenamento di gruppo e i ritiri.

POSIZIONE RIGIDA – L’Inter dopo ben nove giorni di lavoro consecutivo secondo quanto riportato dal quotidiano romano oggi non è scesa in campo ad Appiano Gentile. La decisione della società riguardo il ritiro e le sedute di allenamento di gruppo però resta rigida: “il club nerazzurro ha specificato che a certe condizioni restrittive non ci saranno allenamenti di gruppo e domani si ritornerà dunque con gli allenamenti individuali”. Nelle prossime ore intanto arriveranno i risultati dei tamponi effettuati da Antonio Conte e il suo staff.

Fonte: Corriere dello Sport.