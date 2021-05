Inter, ancora festa! Pranzo scudetto per Conte, squadra e dirigenza – CdS

FESTA A PRANZO – L’ Inter , in attesa dell’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte ( QUI la nuova data), festeggia nuovamente la conquista dello scudetto. La squadra, Conte, lo staff e la dirigenza si sono infatti ritrovati a pranzo in un ristorante di Milano con terrazza all’aperto. Secondo quanto riportato da “corrieredellosport.it, il primo ad arrivare è stato il vice presidente Javier Zanetti seguito via via da tutta la rosa nerazzurra. Domenica al termine di Inter-Udinese ci sarà anche la premiazione ufficiale della Serie A .

