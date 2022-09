Inter, ancora attesa per la terza maglia: ritardo rispetto all’altra squadra Nike

L’Inter ancora non ha completato la presentazione delle divise per questa stagione: manca la terza maglia. Un ritardo che invece non riguarda l’altra squadra italiana che veste Nike.

LA DIFFERENZA – L’Inter attende di presentare la nuova terza maglia, che dovrebbe essere svelata “presto”. Una data al momento non c’è, né per il lancio né per l’esordio stagionale. Questo nonostante la Roma, altro club che ha Nike come sponsor tecnico, abbia svelato la sua divisa poco fa e la utilizzerà stasera (ore 21) in Europa League contro l’HJK.

(𝗔𝗦𝗥) ⚫️💗 Ecco il nostro nuovo Third Kit @newbalance, con il ritorno dello storico stemma ASR 😍#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/BKhFUs6YTJ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2022

Per il momento le uniche novità a livello di divisa sono quelle apparse martedì in Champions League contro il Viktoria Plzen (vedi articolo). Di certo, perché l’ha annunciato la Lega Serie A addirittura dallo scorso 1 agosto, c’è che la terza maglia dell’Inter sarà gialla, così come pantaloncini e calzettoni. Ma per vederla bisognerà aspettare ancora, in ritardo rispetto agli altri anni e alle altre squadre Nike.