Inter, anche Sensi punta al rientro dopo la sosta per le nazionali – TS

Correa e Vidal lavorano per tornare al più presto a disposizione di Simone Inzaghi. In ordine cronologico, secondo TuttoSport il rientro di Stefano Sensi è previsto dopo la sosta, cioè per Lazio-Inter.

RIENTRO – Anche Stefano Sensi lavora per recuperare la condizione migliore e tornare subito a disposizione di Simone Inzaghi, che lo ha lanciato subito ad inizio stagione mostrandogli fiducia. L’obiettivo, secondo il quotidiano di Torino, è quello di recuperare dopo la sosta, cioè per Lazio-Inter in programma il 16 ottobre. Correa, invece, lavora per essere a disposizione contro l’Atalanta ma resta in dubbio fino alla rifinitura.

Fonte: TuttoSport