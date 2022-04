Inter, anche Sanchez fondamentale nelle rotazioni di fine stagione

Siamo ormai giunti nella fase finale della stagione, ma anche quella più difficile e impegnativa per chi come l’Inter deve ancora giocarsi praticamente tutto tra campionato e Coppa Italia. In tutti questi impegni ravvicinati sarà importante l’aiuto di tutto, anche di Alexis Sanchez (sin qui poco utilizzato dopo il ritorno di Joaquin Correa).

TUTTI FONDAMENTALI – Le gare da qui alla fine della stagione sono ancora tante per l’Inter, e per di più ravvicinate. Secondo molti i nerazzurri hanno un calendario migliore rispetto le dirette avversarie per la lotta scudetto, ma anche quello più impegnativo se consideriamo il recupero col Bologna e la finale di Coppa Italia contro la Juventus, entrambi calendarizzati nel mezzo della settimana. Per questo motivo Simone Inzaghi avrà bisogno di avere tutti gli uomini a disposizione e soprattutto in gran forma, anche chi come Alexis Sanchez dopo il ritorno di Joaquin Correa ha visto meno il campo. Non è da escludere, difatti, che nelle prossime gare non trovi più spazio, dato che l’ultima volta da titolare è stato in Champions League contro il Liverpool.