Inter, anche Radrizzani interessato: il piano del proprietario del Leeds – TS

Andrea Radrizzani è un nome nuovo tra i possibili soggetti interessati all’acquisizione dell’Inter. Il numero 1 del Leeds ha un piano preciso, spiegato tra le pagine di TuttoSport

INTERESSE – Il nuovo nome per rilevare l’Inter è quello di Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds. L’imprenditore milanese possiede il 56% delle quote della squadra inglese, dopo averne vendute fino al 44% alla 49ers Enterprises, il braccio operativo per gli investimenti della franchigia statunitense di football americano, San Francisco 49ers. Tralaltro, esiste un’opzione in favore della 49ers Entreprises per acquisire il 100% delle quote, da sfruttare entro gennaio 2024. Questo sarebbe il passo necessario per permettere alla Aser Aventures – azienda di proprietà di Radrizzani – di valutare insieme ad altri investitori un’offerta da presentare a Zhang.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini