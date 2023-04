Inter, anche prossime tre verso sold out! Previsto record storico

Non solo Inter-Benfica verso il tutto esaurito (vedi QUI). Dopo l’ufficialità del club riguardo la sfida di ritorno di Champions League, presto potrebbero arrivare notizie simili anche per quanto riguardano le prossime tre sfide casalinghe dei nerazzurri tra campionato e Coppa Italia.

SOLD OUT – I tifosi dell’Inter si confermano ancora una volta i più frequenti e presenti allo stadio per supportare la propria squadra, anche nonostante il momento di difficoltà. E così dopo aver annunciato il tutto esaurito per la sfida di ritorno di Champions League, arrivano ottime notizie anche per le prossime tre sfide casalinghe dei nerazzurri a San Siro. Procedono verso il sold-out anche Inter-Monza, Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Una stagione davvero speciale come presenze allo stadio: un tutto esaurito incessante con oltre 72.000 spettatori di media in campionato

Fonte: Inter.it