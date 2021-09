Inter, anche Marotta e Ausilio in scadenza. C’è la promessa di Zhang – CdS

Inter, situazione rinnovi non solo per quanto riguarda i giocatori. Anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, però, c’è già la promessa da parte del presidente Zhang.

DIRIGENZA IN SCADENZA – Inter, l’elenco rinnovi comprende anche quelli della dirigenza. Il rinnovo di Lautaro Martinez è ormai cosa fatta, quelli di Barella a Brozovic sono due priorità da definire il prima possibile, successivamente anche Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Da sistemare però, la situazione legata alla dirigenza: anche l’Amministratore Delegato, Beppe Marotta, il Direttore Sportivo, Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sono in scadenza il prossimo 30 giugno. A rassicurare i tifosi, in teoria, la promessa fatta dal presidente Zhang alla dirigenza, una sorta di: «Finché resterò alla guida dell’Inter, sarete al mio fianco».

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.