Inter, accertamenti per Gagliardini dopo il problema fisico: il responso – CdS

Gagliardini, proprio come Skriniar e Gosens, è fuori per infortunio ma la sua situazione non preoccupa l’Inter. Il centrocampista ha effettuato accertamenti.

ACCERTAMENTI – Roberto Gagliardini ha un leggero fastidio sotto il piede sinistro, probabilmente una conseguenza dell’infrazione a un dito accusata prima di Inter-Sampdoria, ultimo match dello scorso campionato. Il centrocampista ha svolto praticamente tutta la preparazione con i compagni e ha pure segnato nell’amichevole con il Monaco. Dopo ha sentito un dolore alla pianta del piede, ma gli accertamenti hanno escluso problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti