Inter, l’analisi di Forbes: ingenti perdite da parte del Gruppo FC Internazionale

Brutte notizie a livello finanziario per l’Inter. Come riporta un’analisi di Forbes, infatti, la società madre Gruppo FC Internazionale avrebbe subito ingenti perdite nel biennio 2021-2022.

PERDITE – Dopo la sconfitta sul campo contro la Juventus, non arrivano buone notizie per l’Inter fuori dal campo. Secondo un’analisi di Forbes – prestigiosa rivista statunitense specializzata in temi legati all’economia – la società madre che fa capo al club avrebbe subito ingenti perdite nell’ultimo biennio. Gruppo FC Internazionale ha infatti registrato una perdita pari a 140 milioni di dollari nel 2022 e di 246 milioni di dollari nel 2021.

Fonte – Forbes.com