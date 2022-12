Inter, Amrabat obiettivo di mercato? Ecco le ultime indiscrezioni!

Secondo le ultime indiscrezioni l’Inter sarebbe interessata a Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina, che ha avuto modo di dimostrare le proprie qualità con il Marocco nel corso di questi Mondiali, è anche nel mirino di altri top club.

INTERESSE – Tra le ultime voci di calciomercato ce n’è una che riguarda l’Inter. Secondo le indiscrezioni, infatti, il club nerazzurro sarebbe interessato a Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina si è reso protagonista, insieme ai propri compagni del Marocco, nel corso di questi Mondiali. La qualificazione ai quarti, raggiunta battendo la Spagna (vedi articolo), e le interessanti qualità fisiche e tecniche del giocatore hanno acceso i riflettori su di lui. L’Inter, però, non sembra essere l’unica squadra incuriosita da Amrabat. Stando a quanto riporta footmercato.net, infatti, il viola è nel mirino del Liverpool, tant’è che l’allenatore Jurgen Klopp avrebbe già incontrato l’entourage del calciatore. C’è anche un altro top club inglese a manifestare interesse per il marocchino. Si tratta del Tottenham, che ha provato a completare il suo trasferimento lo scorso anno, fallendo però. Aspettando di accertare che in casa Inter si stia muovendo davvero qualcosa, quello che, per ora, rimane sicuro è che Amrabat è legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2024, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.