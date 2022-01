Inter, altro gol al fotofinish e +5 in classifica: ora il Milan – CdS

Nerazzurri in fuga, almeno per una notte. Contro il Venezia altro scatto al fotofinish e un altro successo al brivido, come già successo contro Juventus ed Empoli, nasce la “zona Inter”.

SCATTO INTER – Sanchez al 120′, Ranocchia al 90′, Dzeko al 90′. I nerazzurri ci hanno preso gusto: altro scatto al fotofinish ed ecco la “zona Inter“. A dimostrazione di una squadra che ci crede sempre fino alla fine e che riemerge anche dalle situazioni più complicate. A differenza del Milan, l’Inter sfrutta il turno favorevole. In fuga almeno per una notte, i nerazzurri tentano lo scatto decisivo, con un +5 rispetto al Milan e a +7 dal Napoli. Secondo il quotidiano romano, probabilmente l’Inter più brutta della stagione riesce comunque a centrare all’ultimo minuto una vittoria pesantissima sia per la classifica sia per affrontare con più serenità il tour de force di febbraio. Inzaghi ha sfruttato al meglio la forza della rosa che, per la quinta volta in questa stagione, è riuscita a ribaltare il risultato: era già successo contro Verona, Fiorentina, Sassuolo e Napoli. Poter gettare nella mischia contemporaneamente Sanchez, Vidal e Dumfries è un lusso che in pochi possono permettersi. Alla ripresa ci sarà il derby con il Milan, che intanto oggi se la vedrà con la Juventus.

