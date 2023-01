Inter sull’altalena, Inzaghi la faccia scendere! Esami Verona e Riyad − CdS

L’Inter ha iniziato il proprio 2023 in maniera altalenante. Due vittorie e un pareggio arrivati in modo totalmente diverso, urge equilibrio. Inzaghi chiamato a due prove senza appelli tra Verona e Riyad

ALTALENA − Qual è la vera Inter? Gli interrogativi sono tanti. Benissimo contro il Napoli, sulla graticola contro Monza e Parma. Adesso le prossime due verifiche senza appelli: prima il Verona in campionato e poi il Milan in Supercoppa Italiana a Riyad. Come durante la prima parte di stagione, l’Inter ha ripreso il proprio cammino sull’altalena. Nelle prime otto partite, i nerazzurri avevano raccolto quattro vittorie e altrettanti KO. Rendimento decisamente migliorato nelle successive sette gare, condite da sei successi e una sconfitta contro la Juventus. In mezzo la qualificazione da impresa in Champions League. Adesso un’altra altalena: vittoria contro il Napoli da grandissima squadra, pareggio a Monza trasandato e vittoria da brividi col Parma in Coppa Italia. Simone Inzaghi ha bisogno di fermare questa altalena o quantomeno di fare scendere l’Inter e rimetterla sui binari giusti.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno