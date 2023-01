Inter, allenamento in vista dell’Empoli. Quasi certa la formazione. Un rientro – Sky

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, l’Inter torna a lavoro per la sfida di Serie A contro l’Empoli. Ecco le ultime di Sky Sport 24 sull’allenamento e sulla probabile formazione.

ALLENAMENTO – Finiti i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Italiana, l’Inter torna a lavoro ad Appiano Gentile. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, fa sapere che quello odierno è stato un allenamento quasi di scarico. Poi aggiorna sulla probabile formazione nerazzurra che partirà dal 1′ contro l’Empoli (vedi articolo). Secondo l’inviato, gli undici titolari nella sfida di Serie A potrebbero essere li stessi visti contro il Milan. Le scelte, comunque, verranno prese solo tra domani e domenica. Si pensa, inoltre, anche al ritorno in campo di Romelu Lukaku. L’attaccante, infatti, oggi sembra essersi allenato abbastanza bene e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Si aspetta di valutare anche i progressi di Marcelo Brozovic.