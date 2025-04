Inter, allenamento a Pasquetta! In tre con un personalizzato

A margine della brusca frenata al Dall’Ara contro il Bologna, l’Inter è tornata subito ad allenarsi in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 23 aprile.

ALLENAMENTO – Archiviata la dolorosa sconfitta contro il Bologna, in casa Inter si è tornati subito a correre sul prato della Pinetina. I nerazzurri nella giornata di Pasquetta si sono ritrovati ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Milan. La squadra si è divisa in due gruppi separati. Chi ha giocato nella giornata di ieri ha effettuato un defaticante, mentre gli altri un allenamento completo agli ordini di Simone Inzaghi. Tre invece i calciatori che hanno lavorato a parte sotto il sole comasco: tutti e tre non ci saranno per la semifinale di Coppa Italia. Sia Marcus Thuram che Denzel Dumfries insieme a Piotr Zielinksi hanno svolto un allenamento personalizzato rispetto ai compagni di squadra.