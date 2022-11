Inter, allenamento dolce amaro. Le sensazioni dopo i sorteggi – Sky

L’Inter, dopo aver effettuato l’allenamento giornaliero, assiste ai sorteggi per gli ottavi di Champions League. Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, racconta le sensazioni dei nerazzurri all’indomani della sconfitta contro la Juventus.

SENSAZIONI – L’Inter, rientrando negli spogliatoi dopo l’allenamento giornaliero, si ferma ad assistere ai sorteggi degli ottavi di Champions League (vedi articolo). Dopo l’amara sconfitta subita ieri contro la Juventus, i nerazzurri sembrano sollevati nel sapere che il Porto sarà la prossima avversaria in Europa. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi nel corso del collegamento su Sky Sport 24, tanta la delusione tra i nerazzurri presenti a Appiano Gentile questa mattina. Il sorteggio allevia la sofferenza, soprattutto sapendo la sfortuna dell’Inter negli ultimi tempi, ma non abbastanza da cancellare il risultato dell’ultima partita di Serie A. Prima di pensare alla prossima sfida europea, ora la squadra interista deve concentrarsi sui gravi problemi emersi durante il Derby d’Italia. Troppe occasioni sprecate in fase offensiva e tanti gol subiti, soprattutto in trasferta.