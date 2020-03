Inter, allenamenti dal 4 aprile? Lotito ora Ã¨ solo. Ecco le precauzioni – GdS

Inter, allenamenti dal 4 aprile? Lotito ora è solo. Ecco le precauzioni – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter e i club di Serie A con molta probabilità riprenderanno gli allenamenti il prossimo 4 aprile, contrariamente da quanto richiesto da Claudio Lotito: oggi in assemblea la Lega Serie A discuterà proprio di questo. Il presidente della Lazio adesso è da solo. Ecco però le precauzione che club e giocatori dovranno prendere.

RIPRESA ALLENAMENTI – Oggi tra i temi più caldi dell’assemblea di Lega Serie A anche quello che riguarda la ripresa degli allenamenti, anche se la situazione ad oggi è chiara: ben diciannove club su venti sono favorevoli alla ripresa il 4 aprile, discorso diverso solo per la Lazio di Claudio Lotito che vorrebbe riprendere ad allenarsi già in questi giorni: “sceglierà di adeguarsi al voto della maggioranza? O richiamerà giocatori e staff a Formello già nei prossimi giorni, facendo appello al diritto dei club (e dei rispettivi medici) di scegliere in autonomia? Oggi si saprà. Le modalità di ripresa degli allenamenti hanno sempre visto Lotito in prima fila”. L’Inter e in particolare Beppe Marotta predicano la calma e il buon senso.

LE PRECAUZIONI – Alla ripresa degli allenamenti il 4 aprile i club dovranno comunque prendere delle precauzioni, come riportato oggi dalla rosea: “in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile”.