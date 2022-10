Inter, alle cifre ipotizzate altro che plusvalenza per Suning: la situazione – CF

La cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang appare sempre più concreta. Mondellini, Direttore di Calcio e Finanza, fa il punto su quella che potrebbe essere la valutazione del club e delle conseguenze sul gruppo Suning. Poche settimane fa, dalla stessa fonte, era arrivata un’indiscrezione anche su una valida offerta.

VALUTAZIONI – Secondo l’anticipazione di Calcio e Finanza, datata 8 ottobre, Steven Zhang (vedi articolo) avrebbe ricevuto una valida offerta per la cessione dell’Inter. La proposta pare arrivare da un gigante straniero, intenzionato ad acquisire il 100% del capitale. Il Direttore Luciano Mondellini , nella sua rubrica “Football Affairs”, aggiunge maggiori dettagli sulla vendita della società nerazzurra. Stando alle indiscrezioni, la valutazione complessiva dell’Inter sarebbe quella di 1,2 miliardi di euro. Tra l’altro, si tratterebbe della stessa cifra con cui è stato valutato il Milan, nel passaggio societario dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale. Ma quali sarebbero i risvolti della vendita dell’Inter, in questo caso? Ipotizzando questa cifra, lo stesso Mondellini fa notare che per la famiglia Zhang non sarebbe possibile una plusvalenza. Anzi, si registrerebbe una minusvalenza per via della situazione finanziaria in cui verte la società. Nella valutazione del club, infatti, devono essere inclusi anche i debiti. E quelli dell’Inter vertono ancora oggi, complessivamente, intorno a una cifra di 900 milioni di euro. In caso di cessione, sarà davvero 1.2 miliardi la cifra a cui punta Suning per uscire dal controllo dell’Inter?

Fonte: Calcio e Finanza – Luciano Mondellini