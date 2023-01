Inter, allarme Lukaku: il 90 fatica quando entra a partita in corso – TS

Lukaku è entrato malissimo nel match contro il Monza. Contro i brianzoli si è vista la peggior prestazione stagionale del numero 90, dovuta anche al fatto di essere entrato a partita in corso

ALLARME – Romelu Lukaku preoccupa. Il belga, tolto qualche problemino, gode di una buona salute, ma la prestazione con il Monza non è una di quelle che fa ben sperare. Il numero 90 è entrato nel secondo tempo e ha confermato un pensiero, ovvero che possa rendere maggiormente se schierato dall’inizio. Big Rom avrebbe voluto giocare subito, ma Inzaghi ha preferito lasciarlo in panchina, visti i recenti problemi e il campo pesante a causa della pioggia. Quanto accaduto a Monza è la conferma che Lukaku possa far meglio dal 1′, e in futuro il tecnico nerazzurro potrebbe agire in maniera diversa.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini