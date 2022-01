Inter, al via la vendita dei biglietti per Roma e Sassuolo: dettagli e fasi

Inter-Roma e Inter-Sassuolo sono in programma rispettivamente per l’8 e per il 20 febbraio, ma già da oggi è aperta la vendita dei biglietti per i match di Coppa Italia e Serie A. Di seguito tutte le informazioni e le fasi di vendita.

BIGLIETTI IN VENDITA! – Di seguito le modalità di vendita delle due partite che impegneranno i nerazzurri l’8 e il 20 febbraio, ricordando che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass Rafforzato. I biglietti saranno acquistabili solo online su inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone.

FASE 1 | VENERDÌ 28 GENNAIO VENDITA ANTICIPATA PER ABBONATI 19/20

In questa prima fase di vendita dei biglietti di Inter-Roma e Inter-Sassuolo, dalle ore 10.30 di venerdì 28 gennaio e fino a domenica 30 gennaio gli abbonati alla stagione 19/20 potranno acquistare fino ad 4 biglietti, per sé e fino ad altri tre amici interisti. Per entrambe le partite si dovrà utilizzare il numero della SiamoNoi per accedere alla prevendita speciale ma il biglietto sarà emesso in formato PDF e non verrà quindi caricato sulla tessera SiamoNoi. Il secondo anello verde sarà disponibile solo per gli abbonati 19-20 di secondo verde.

FASE 2 | LUNEDÌ 31 GENNAIO VENDITA AI SOCI INTER CLUB 21/22

La seconda fase di vendita dei biglietti delle due gare si aprirà alle ore 10.30 di lunedì 31 gennaio e riguarderà i soci Inter Club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club 21-22 attivi, sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati per entrambe le partite.

FASE 3 | MARTEDÌ 1 FEBBRAIO VENDITA LIBERA

Dalle ore 10:30 di martedì 21 dicembre via alla vendita libera dei biglietti di entrambe le partite per tutti. La vendita dei tagliandi sarà possibile solo online.

INTER, DISPOSIZIONI GENERALI PER ACCEDERE ALLO STADIO

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass Rafforzato preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi.

Fonte: inter.it