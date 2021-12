Inter al top anche nella classifica europea: il confronto tra le prime cinque

Dopo la vittoria per 1-0 sul Torino che ha permesso all’Inter (e ai suoi tifosi) di passare più serenamente le feste natalizie, è utile fare dei bilanci. Andando a prendere in esame i primi cinque campionati europei e le loro capoliste, i nerazzurri sono sempre tra i migliori.

CLASSIFICA EUROPEA – Prendendo in esame i primi cinque campionati europei, l’Inter si dimostra ancora una volta al top della forma. Con 46 punti fatti in 19 partite, 49 gol fatti e 15 subìti, i nerazzurri mostrano dei numeri anche migliori rispetto alle altre capoliste europee. Come il Manchester City, per esempio, a 44 punti con una miglior difesa (9) ma un “peggior” attacco (44). C’è comunque da segnalare come i citizens abbiano una partita in meno dei nerazzurri. Così come il Bayern Monaco, che ne ha due di partite in meno, fermo al momento a 43 punti. Frutto di 56 gol fatti (meglio dell’Inter), ma anche di 16 subìti. Pari alla squadra di Simone Inzaghi si piazzano il PSG e il Real Madrid, con lo stesso numero di partite disputate. Stessi punti, ma statistiche peggiori. I francesi hanno infatti a bilancio 39 gol fatti e 17 subìti, gli spagnoli 41 fatti e 16 subìti.

LIVELLO DA ALZARE – Naturalmente quelli illustrati sopra sono numeri che lasciano il tempo che trovano. Ma che fanno capire come, a livello nazionale, la media dell’Inter sia simile a quella delle grandi d’Europa. Anche se le sfide europee restano comunque a un livello al momento ancora alto per i nerazzurri. Lo dimostrano proprio le due gare contro il Real Madrid in Champions League. Per poter fare un ulteriore step di crescita servirà alzare il livello. Possibilmente già contro il Liverpool. Ma per intanto è giusto godersi il primo posto in Serie A con dei numeri da capogiro.