Inter al lavoro per la ripresa, le condizioni ad Appiano Gentile – Sky

Da lunedì le squadre di Serie A riprenderanno gli allenamenti di gruppo. Bisognerà seguire rigidamente i protocolli e tutte le squadre si stanno organizzando, il punto sull’Inter di Matteo Barzaghi per Sky Sport

INTER AL LAVORO – L’Inter si sta organizzando, la crisi ha rallentato i progetti di espansione che erano in corso per il centro sportivo di Appiano Gentile: «Sta avvenendo tutto in questo momento, l’Inter sta lavorando per concludere l’organizzazione e sta facendo un enorme sforzo in questi giorni. Appiano Gentile è un centro costruito negli anni ’60, l’Inter stava già costruendo un nuovo reparto che forse senza l’emergenza sarebbe già stato pronto. Le vecchie camere sono poco meno di 30 e con 50 unità da collocale l’Inter si dovrà appoggiare a una struttura esterna e si sta lavorando per definire la cosa. Non c’è ancora ufficialità sull’inizio del ritiro, domani mattina ad Appiano la rosa e lo staff faranno i tamponi poi si può partire con l’organizzazione pratica da mettere in piedi».